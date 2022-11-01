Одесский горсовет поддержал демонтаж памятников Екатерине II и полководцу Суворову

В среду, 30 ноября, депутаты Одесского городского совета проголосовали за демонтаж и перенос двух памятников – Основателям Одессы (во главе с императрицей Екатериной II) и полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы»...Депутаты решили демонтировать и перенести памятник Александру Суворову», – говорится в сообщении.

Снос и перенос памятника Основателям поддержали 43 депутата (97,7%) присутствующих, а по несению и переносу памятника Суворову – 93,2% (41 депутат) из числа присутствующих.

Напомним, ранее памятник основателям Одессы разрисовали, сравнив императрицу с Путиным. Также одесситы устраивали митинг у памятника Екатерине II с требованием снести его. Однако депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – мэр Труханов не голосовал. До этого он заявлял, что выступает против сноса памятника Екатерине II. Позже в Одессе на памятник Екатерине II надели колпак палача и прикрепили к статуе удавок.

Также исполком Одессы поддержал снос памятника Екатерине II и Александру Суворову.