Глава Еврокомиссии заявила, что Украина потеряла убитыми «100 тысяч солдат» – в результате эти данные назвали ошибочными

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила с обращением, в котором назвала вероятную оценку потерь Украины в войне против россии в 100 тысяч военных. Однако впоследствии ее публикация была отредактирована, а указанную цифру назвали ошибкой.

Об этом говорится на странице президентки Еврокомиссии и заместителя главного представителя Еврокомиссии и директора по вопросам политической коммуникации Даны Спинант.

— Вторжение россии в Украину принесло смерть, разрушение и невыразимые страдания, мы все помним ужасы Бучи. По оценкам, более 20 тысяч гражданских и более 100 тысяч украинских военных были убиты », - отметила Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что россия должна заплатить за свои ужасные преступления. Поэтому ЕК предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и преследования преступления агрессии россии.

— Мы готовы начать сотрудничество с международным сообществом, чтобы получить широчайшую международную поддержку, - заявила Урсула фон дер Ляен.

Russia должен платить за его horrific crimes. Мы работали с ICC и помогали в specialised court to try Russia's crimes. З нашими партнерами, будуть робити це, що Російська плата за потерю его принадлежит, с плодородными funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Спустя время текст заявления фон дер Ляен на сайте Еврокомиссии отредактировали и опубликовали уже без данных о потерях - ни среди гражданских, ни среди военных. Также с официального Twitter-аккаунта Урсулы фон дер Ляен удалили предварительную видеоверсию обращения и опубликовали отредактированную, тоже без упоминания о потерях.

После этого заместитель главного представителя Еврокомиссии и директор по вопросам политической коммуникации Дана Спинант. Она отметила, что в предыдущей версии обращения фон дер Ляен содержалась « неточность » в цифрах, и поблагодарила тех, кто указал на ошибку.

«Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как к убитым, так и к раненым, и должна была показать жестокость россии», - добавила она.

Многие думают о том, кто уточнил от inaccuracy regarding figures in previous version of video. Принятие использовало, от external sources, должно было соответствовать casualties, то есть ликвидировано и уничтожено, и было средством к слову Russia's brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Эту ситуацию прокомментировали и в Генеральном штабе ВСУ. Так, руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии « Украинской правде » заявил, что потери украинских военных являются закрытой информацией.

Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если озвученная главой Еврокомиссии позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать все для того, чтобы на скамейке подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины», – пояснил он.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр в октябре заявляла, что российская армия на война потеряла в 6,5 раз больше солдат , чем украинская.