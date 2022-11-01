Ким уменьшил продолжительность комендантского часа в Николаевской области, кроме Снигиревской и Гороховской общин

С четверга, 1 декабря, в Николаевской области, кроме двух территорий территориальных общин, вводится новое время действия комендантского часа и специального режима светомаскировки в режиме полного затемнения с 00:00 до 05:00.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 29.11.2022 №439-р, сообщает Николаевская ОВА.

В то же время, в населенных пунктах Гороховской сельской территориальной общины и Снигиревской городской территориальной общины с 1 декабря 2022 вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаски в режиме полного затемнения с 18:00 до 06:00.