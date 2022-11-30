Миколаївська «Могилянка» запрошує на спеціальні майстер-класи

Цієї суботи, 3 грудня 2022 року, Чорноморський національний університет імені Петра Могили запрошує всіх охочих абітурієнтів 2023 року, старшокласників, батьків на спеціальні майстер-класи від найкращих випускників та представників спеціальностей Могилянки.

Про це йде мова у повідомленні університету.

Так, можна поринути у вир найтоповіших та найактуальніших професій, які пропонує ЧНУ імені Петра Могили.

Майстер-класи поділено на дві секції: перша – о 10:30, друга – о 12:00.

У межах першої секції можете обрати тему та факультет, який найбільше імпонує:

- Факультет філології: «Ти це зможеш!» (спікери: А. Карауланова, Д. Левіцька);

- Факультет економічних наук: «Як організувати власний маленький бізнес» (спікер: Л. Євчук);

- Факультет економічних наук: «Як фінансисту побудувати успішну кар’єру: поради банкіра» (спікер: Г. Фарапонов);

- Факультет економічних наук: «Успішний менеджер» (спікери: Л. Дранус, К. Нетудихата);

- Юридичний факультет: «Життя юриста без прикрас» (спікер: В. Бєлан);

- Факультет політичних наук: «Fake News» (спікер: Р. Базик), а також «Маніпуляція у фото» (спікер: А. Чулкова);

- Факультет політичних наук: «Ключ від історичної скарбниці» (спікери: Ю. Кремінська, М. Захарченко);

- Факультет комп'ютерних наук: «Захоплююче програмування» (спікер: Є. Давиденко);

- Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування: «Будь управлінцем нового часу» (спікер: А. Шульга);

- Факультет фізичного виховання та спорту: «Твоє тіло - твій ресурс: лайфхаки від спортсменів і реабілітологів» (спікери: О. Петренко, О. Дроботун);

- Медичний інститут: «Перезавантаження» / психологічне заняття (спікер: Н. Хандобіна);

- Медичний інститут: «Фармацевтична вікторина» (спікер: М. Оглобліна)

Серед запропонованих занять у межах другої секції можна обрати найбільш привабливу для вас:

- Факультет економічних наук: «Як безпечно брати кредит» (спікер: Л. Євчук);

- Факультет економічних наук: «Як стати професіоналом сучасного бізнесу» (спікери: Н. Руденко, А. Колеватова);

- Факультет економічних наук: «Перспективи використання сучасних технологій при виконанні геодезичних робіт у землевпорядкуванні» (спікер: М. Ліпчук);

- Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування: вебквест «Соціальна робота – Ліга кращих» (спікер: О. Файчук);

- Факультет політичних наук: «Представ Україну міжнародній спільноті» (спікер: А. Білоконь);

- Факультет політичних наук: «Пропагандистські комунікації та їх особливості під час війни» (спікери: А. Фесенко, Б. Бондарець);

- Факультет політичних наук: «Віртуалізація політики: тенденції та перспективи» (спікер: О. Санін);

- Факультет комп'ютерних наук: «Віртуалізація реальності» (спікер: Б. Салтовський);

- Медичний інститут: інтерактивний квест «Екологічне орієнтування на місцевості» (спікер: Д. Черненко);

- Медичний інститут: «Сучасні технології викладання клінічної анатомії» (спікер: І. Гаврилюк).

Зустрічі відбуватимуться за допомогою онлайнової платформи ZOOM.

Для кращого спілкування та подальшої комунікації варто зареєструватися для участі в майстер-класах.

Запрошення на онлайнову зустріч кожен учасник отримає на свою електронну адресу.

Також слідкуйте за нашими новинами на офіційному сайті ЧНУ імені Петра Могили.

Нагадуємо, що попередньої суботи, 26 листопада, у Могилянці пройшов Профорієнтаційний марафон твоїх перспектив, у якому визначні випускники університету поділилися історіями власного успіху.

Повний випуск марафону можна переглянути за посиланням.

Обрати найкращу професію легко з ЧНУ імені Петра Могили!