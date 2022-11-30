На Николаевщине планируют развернуть около 300 пунктов несокрушимости, - Ким

В Николаевской области откроют около 300 пунктов несокрушимости – их оборудуют всем необходимым.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в ходе телемарафона.

Глава ОВА прокомментировал визит ООН в Николаевскую и Херсонскую области. Ким отметил, что в Николаеве довольно тепло, при этом есть время для открытия пунктов.

— Знаете, тут медаль имеет 2 стороны. Вывод, который сделала ООН, что надо продолжать помогать и вести – это 100% правильный вывод, потому что мы готовимся к зиме, зима только начинается. У нас теплый регион, только первый снег, у нас полностью работает отопление по всей территории, кроме деокупированных пунктов и там уже частично оно восстановлено. И мы разворачиваем пункты на тот случай, если будет блэкаут. Мы их тестим, запустили, чтоб люди могли попробовать, мы их не выключаем. Но при этом, мы с отоплением, водой и электричеством, - сказал Ким.

Пункты оборудуют всем необходимым. Также есть договоренности с организацией World Central Kitchen, которая будет обеспечивать людей обедами.

— Мы планируем развернуть около 300, сейчас 90 уже подготовлены с дизель-генератором, приборами отопления и интернетом не все, но мы над этим работаем, чтоб обеспечить эти пункты всем – интернетом, отопление, электрикой, едой, не глобальной, но едой и чай-кофе. Также мы работаем с World Central Kitchen по поводу горячих обедов, которые они будут развозить по районам города, это основная проблема, это будет около 10 тысяч порций каждый день, - отметил глава ОВА.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о подготовке установки терминалов спутниковой связи Starlink в «Пунктах несокрушимости».