В Николаевской области разрешили продавать алкоголь, но не для военных и силовиков

Фото: иллюстрация В Николаевской области снимаются ограничения на продажу алкоголя гражданским гражданам, а для военных и представителей других силовых ведомств запрет продолжает действовать.

Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает пресс-служба администрации.

«В соответствии с общим приказом от 29.11.2022 № 1/19/2 начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и командующего Оперативной группировкой войск «Херсон» Андрея Грицкова в период действия военного положения на территории Николаевской области запрещается продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, включая пиво и слабоалкогольные напитки, военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также работникам правоохранительных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями, лицам, выполняющим функции по обеспечению безопасности и обороны Украины и лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к этим формированиям и органам (наличие военной формы, вооружения, спецсредств и т.п.) », – говорится в документе.

Этот приказ вступает в силу 1 декабря 2022 года.

Напомним, что в Николаевской области «сухой закон» действовал с 18:00 28 февраля. За это время его частично ослабляли и усиливали.