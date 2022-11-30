В ПЦУ рассказали, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая

В этом году в Украине праздник в честь святителя Николая Чудотворца будут отмечать, как всегда, по юлианскому календарю, то есть 19 декабря, а не по григорианскому – 6 декабря.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Православная Церковь Украины.

В Украине пока не принято решение об изменении календаря, обсуждение этой темы продолжается. Поэтому праздновать все церковные зимние праздники нужно в те же даты, что и в прошлом году:

19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца;

7 января – Рождество Христово;

14 января – чествуем святителя Василия Великого;

19 января – праздник Крещения Господня.

Отмечается, что Священный синод ПЦУ принял, что в отдельных общинах богослужение по чину праздника Рождества Христова может состояться 25 декабря. Решения об этом принимают совместно настоятель и община.

Между тем, такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря.

В таком случае необходимо передать письменную информацию о количестве участников богослужения Киевской митрополии, поскольку данные будут изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новоюлианский календарь.