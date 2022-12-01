«Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен»: 12-летняя девочка из Полтавщины «продавала» малыша

«Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен» - такое объявление появилось на днях на одной из популярных вебплатформ. Его прочитала Интернет-пользовательница и отправила скриншот в Facebook Messenger «Полиция Полтавской области» с просьбой проверить информацию «для безопасности малыша».

Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.

Как отметили в полиции, процесс обработки сообщения о предполагаемом факте продажи ребенка немедленно взял на личный контроль начальник Главка областной полиции Евгений Рогачев.

«Любые дела, связанные с безопасностью детей, для нас являются контрольными и нуждаются в оперативном реагировании с привлечением специальных субъектов в сфере защиты прав ребенка. Итак, получив сообщение от неравнодушной женщины, мы немедленно провели комплекс неотложных мер по установлению автора объявления», - приводит пресс-служба его слова.

Через несколько часов правоохранители знали фамилию «продавца» и стояли на пороге его дома. Им оказалась 12-летняя жительница Миргородского района.

«Объявление выставила по приколу, чтобы узнать реакцию людей», - заверила девочка.

В полиции подчеркнули, что о своей выходке она искренне пожалела, «однако раскаяние не освобождает от профилактического учета». Полицейские сообщили, что в настоящее время работники ювенальной превенции изучают условия, в которых воспитывается ребенок, и психологический климат в семье «для принятия необходимых правовых решений».