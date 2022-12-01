В Николаеве «МрійДій» оказывает бесплатную психологическую помощь пострадавшим от войны

Общественная организация «МрійДій» оказывает бесплатную поддержку и помощь пострадавшим от войны николаевцам.

Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что за время войны количество людей, нуждающихся в психологической помощи и поддержке, возросло в разы. Значительная часть людей в Украине, особенно прифронтовых областей, переживают травмирующие события: разлука, потеря близких, дома, имущества, работы, отсутствие средств для содержания семьи. Эти действия отрицательно сказываются на психоэмоциональном состоянии.

Группы поддержки помогают участникам найти людей, которые переживают подобные события и уменьшить влияние травмирующих событий.

Встречи дают возможность:

- высказаться в безопасной и дружеской среде

- восстановить ресурсы для выполнения работы и ежедневных дел

- вдохновиться положительными моментами и найти их даже в реалиях настоящего

- овладеть навыками саморегуляции

Проект реализуется общественной организацией «МрійДій» за финансирование чешской гуманитарной организации «Человек в беде».

Записаться на группу психологической поддержки можно по ссылке - https://cutt.ly/41E6CWf