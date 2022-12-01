В Николаеве «МрійДій» оказывает бесплатную психологическую помощь пострадавшим от войны

Общественная организация «МрійДій» оказывает бесплатную поддержку и помощь пострадавшим от войны николаевцам.
Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что за время войны количество людей, нуждающихся в психологической помощи и поддержке, возросло в разы. Значительная часть людей в Украине, особенно прифронтовых областей, переживают травмирующие события: разлука, потеря близких, дома, имущества, работы, отсутствие средств для содержания семьи. Эти действия отрицательно сказываются на психоэмоциональном состоянии.
Группы поддержки помогают участникам найти людей, которые переживают подобные события и уменьшить влияние травмирующих событий.
Встречи дают возможность:
- высказаться в безопасной и дружеской среде
- восстановить ресурсы для выполнения работы и ежедневных дел
- вдохновиться положительными моментами и найти их даже в реалиях настоящего
- овладеть навыками саморегуляции
Проект реализуется общественной организацией «МрійДій» за финансирование чешской гуманитарной организации «Человек в беде».
Записаться на группу психологической поддержки можно по ссылке - https://cutt.ly/41E6CWf