За неделю блекаута в Украине уменьшилось количество преступлений и ДТП

Во время аварийных отключений света из-за обстрела Украины 23 ноября уровень преступности удалось снизить. Полиция увеличила количество нарядов по улицам.

С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов. Есть результаты», - рассказал он.

По словам Клименко, количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей. При этом стало меньше сообщений о:

- мошенничестве (на 24%);- угоне транспортных средств (на 23%);- воровстве (на 7%);- ограблении (на 3%).

К тому же, по данным главы полиции, количество ДТП уменьшилось на 13%.