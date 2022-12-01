За неделю блекаута в Украине уменьшилось количество преступлений и ДТП

Во время аварийных отключений света из-за обстрела Украины 23 ноября уровень преступности удалось снизить. Полиция увеличила количество нарядов по улицам.
Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов. Есть результаты», - рассказал он.
По словам Клименко, количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей. При этом стало меньше сообщений о:- мошенничестве (на 24%);
К тому же, по данным главы полиции, количество ДТП уменьшилось на 13%.
«На 22% меньше произошло автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% стало меньше смертей на дорогах», - добавил он.