В Николаеве открыли новые «Пункты Несокрушимости»

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01.12.2022 11:37

В Николаеве увеличили перечень «Пунктов Несокрушимости». Если в городе не будет света, можно зарядить телефоны и получить дополнительную информацию.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Он опубликовал перечень адресов новых «Пунктов Несокрушимости»:

Заводской район

  • Администрация Заводского р-на, ул. Пограничная, 9
  • Лицей №55, ул. Лазурная, 48
  • Гимназия №4 им. Молчанова Б.И., ул. Малая Морская, 78
  • Гимназия №21, Малая Корениха, ул. Молдавская, 7
  • Гимназия №23, Большая Корениха, ул. Гарнизонная, 10
  • ОШ №39 имени Ю.И. Макарова, ул. Никольская, 6
  • ДУЗ №12, ул. Лазурно, 22
  • ДУЗ №118, ул. Белая, 72-я
  • Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Заводскому району, ул. Кузнецкая, 83

Ингульский район

  • Администрация Ингульского р-на, просп. Богоявленский, 1
  • ГСЧС, ул. Кузнецкая, 201
  • Пункт Красного Креста, ДУЗ №47, просп. Мира, 13
  • ОШ №45, ул. 4 Продольная, 58
  • ДУЗ №47, просп. Мира, 13-а
  • Муниципальный академический колледж, ул. Маршала Василевского, 55-б
  • ДУЗ №71, ул. Чайковского, 16
  • Гимназия №30, ул. Апрельская, 50
  • Гимназия №11, ул. Китобоев, 3
  • ООШ №20, ул. Космонавтов, 70
  • Гимназия №27, ул. А.Янаты, 70
  • Гимназия №56, ул. Космонавтов, 138-а
  • Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Ингульскому району, ул. 12 Продольная, 50-а

Корабельный район

  • Администрация Корабельного района, просп. Богоявленский, 314
  • Гимназия №29, ул. Гетьмана Сагайдачного, 124
  • ДУЗ №131, ул. Зои Космодемьянской, 12-а
  • Лицей №58, просп. Корабелов, 12-г
  • Лицей №40, ул. Металлургов, 97/1
  • Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Корабельному району, ул. Металлургов, 8/4
Центральный район
  • Администрация Центрального р-на, ул. Инженерная, 1-я
  • ГСЧС, ул. Привольная, 136Б
  • ОШ №61, ул. А. Матросова, 2
  • Классический лицей, пер. Парусный, 3
  • ООШ №16, ул. Христо Ботева, 41
  • ДУЗ №148, ул. Чкалова, 80
  • Гимназия №24, ул. Лесная, 1
  • ДОУ №1, ул. Архитектора Старова, 6-г
  • ООШ №12, ул. 1-я Экипажная, 2
  • Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Центральному району, ул. Шевченко, 19-а
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