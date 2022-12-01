В Николаеве открыли новые «Пункты Несокрушимости»

В Николаеве увеличили перечень «Пунктов Несокрушимости». Если в городе не будет света, можно зарядить телефоны и получить дополнительную информацию.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Он опубликовал перечень адресов новых «Пунктов Несокрушимости»: