Жители Ингульского и Центрального районов Николаева остались без воды - специалисты производят ремонт на сети

В четверг, 1 декабря, жители двух районов Николаева частично остались без воды.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Для проведения ремонтных работ на водопроводной сети прекратили подачу воды в дома, расположенные по:

- проспекта Центральном от улицы Гражданской до улицы Малая Морская;

- улицы Малая Морская от проспекта Центрального до улицы Шевченко;

- улицы Гражданская от улицы Шевченко до Центрального проспекта. - улицы Космонавтов 146-я, 146-б, 146-я, 146-я, 148, 148-я, 150, 152; - улицы Новобугская 120, 128; - улицы Апрельская 4-я.

Ремонт планируют завершить к 20 часам.

Также специалисты ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, а потому сейчас без водоснабжения жильцы домов: