Жители Ингульского и Центрального районов Николаева остались без воды - специалисты производят ремонт на сети

В четверг, 1 декабря, жители двух районов Николаева частично остались без воды.
Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».
Для проведения ремонтных работ на водопроводной сети прекратили подачу воды в дома, расположенные по:
- проспекта Центральном от улицы Гражданской до улицы Малая Морская;
- улицы Малая Морская от проспекта Центрального до улицы Шевченко;
- улицы Гражданская от улицы Шевченко до Центрального проспекта.
- улицы Космонавтов 146-я, 146-б, 146-я, 146-я, 148, 148-я, 150, 152;
- улицы Новобугская 120, 128;
- улицы Апрельская 4-я.
Ремонт планируют завершить к 20 часам.
Также специалисты ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, а потому сейчас без водоснабжения жильцы домов:
- улицы 28-й Армии;
- Театральная улица от улицы 28-й Армии до проспекта Богоявленский.