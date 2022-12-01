Жители Ингульского и Центрального районов Николаева остались без воды - специалисты производят ремонт на сети

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01.12.2022 12:04

В четверг, 1 декабря, жители двух районов Николаева частично остались без воды.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Для проведения ремонтных работ на водопроводной сети прекратили подачу воды в дома, расположенные по:

- проспекта Центральном от улицы Гражданской до улицы Малая Морская;
- улицы Малая Морская от проспекта Центрального до улицы Шевченко;
- улицы Гражданская от улицы Шевченко до Центрального проспекта.

- улицы Космонавтов 146-я, 146-б, 146-я, 146-я, 148, 148-я, 150, 152;

- улицы Новобугская 120, 128;

- улицы Апрельская 4-я.

Ремонт планируют завершить к 20 часам.

Также специалисты ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, а потому сейчас без водоснабжения жильцы домов:

- улицы 28-й Армии;
- Театральная улица от улицы 28-й Армии до проспекта Богоявленский.

Фотофакт