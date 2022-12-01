«Из-за использования соленой воды ситуация критическая», – Ким заявил, что в Николаеве будут заменять водосети

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в ближайшее время в городе начнут замену водосети, которая повреждена соленой водой из лимана.

Об этом он сообщил в эфире «Завтрак с 1+1».

— Поскольку мы долго используем соленую воду, нужно будет заменять все. И раньше нужно было, но сейчас ситуация критическая. Мы над этим работаем, думаю, что в ближайшее время мы начнем, – сказал глава ОВА Виталий Ким.

По его словам, деньги на эти работы Николаеву выделит правительство.

– Проблема, прежде всего, это деньги. Правительство понимает нашу проблему, мы работаем уже давно. То есть, я надеюсь, что нам будут выделены средства для возобновления, — сказал он.

Напомним, в Херсонской области оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время.