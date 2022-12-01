В Ладыжине возобновили теплоснабжение

В Ладыжине Винницкой области возобновили теплоснабжение после атаки россии. Город около недели оставался без отопления.

Об этом сообщил в Telegram начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«Восстановлено теплоснабжение в Ладыжине! Проводятся работы по диверсификации отопительной системы путём запуска модульных котельных на разных видах топлива. Также нашли техническую возможность установки индивидуального отопления конвекторного типа», – написал Борзов.

Как известно, после ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена, а это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в город. Без отопления было 18 тысяч человек.