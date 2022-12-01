Представителя от Украины на Евровидение-2023 можно будет выбрать в «Дії»

В Дії уже в этом месяце можно будет выбрать представителя от Украины на Евровидение-2023.

Об этом сообщает пресс-служба государственного портала.

«Изменяем традиции Евровидения! В этом году выбирать кандидата от Украины на песенный конкурс в Ливерпуле сможет каждый из вас в Дії без регистрации и смс.

Осенью вы уже выбрали жюри Нацотбора на Евровидение в приложении. Впереди решающий этап. 17 декабря во время прямого эфира финала Нацотбора вы будете выбирать в Дії фаворита, который представит Украину на весь мир», – говорится в сообщении.