«79-ка это уже бренд, которым гордятся друзья и которого боятся враги»: Николаевские десантники отмечают день создания части

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01.12.2022 16:17

1 декабря отмечается день создания 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью бригады.

«Поздравляем всех ветеранов воинской части, действующих военнослужащих и родных наших погибших собратьев с Днем создания 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады!

Николаевская 79-ка это уже бренд, которым гордятся друзья и самого имени которого боятся враги.

На счету десантников 79-й ОДШБр сотни единиц уничтоженной техники оккупантов и тысячи убитых врагов в этой войне.

Мы всегда первые там, где труднее всего.

Слава несокрушимым и мужественным воинам бригады, которые, несмотря на холод и усталость, в условиях смертельной опасности выполняют поставленные высшим командованием задачи!

Вечная память нашим собратьям, которые до конца остались верны воинской обязанности и присяге, отдав в этой борьбе свою жизнь!

Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!" – сказано в сообщении.

Кроме того, десантники показали видео и фоторепортаж, как уничтожают российских кафиров и параллельно продолжают на полигонах улучшать свои умения по этому необходимому для страны делу.

Фотофакт