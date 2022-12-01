«79-ка это уже бренд, которым гордятся друзья и которого боятся враги»: Николаевские десантники отмечают день создания части

1 декабря отмечается день создания 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщили в службе по связям с общественностью бригады.
«Поздравляем всех ветеранов воинской части, действующих военнослужащих и родных наших погибших собратьев с Днем создания 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады!
Николаевская 79-ка это уже бренд, которым гордятся друзья и самого имени которого боятся враги.
На счету десантников 79-й ОДШБр сотни единиц уничтоженной техники оккупантов и тысячи убитых врагов в этой войне.
Мы всегда первые там, где труднее всего.
Слава несокрушимым и мужественным воинам бригады, которые, несмотря на холод и усталость, в условиях смертельной опасности выполняют поставленные высшим командованием задачи!
Вечная память нашим собратьям, которые до конца остались верны воинской обязанности и присяге, отдав в этой борьбе свою жизнь!
Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!" – сказано в сообщении.
Кроме того, десантники показали видео и фоторепортаж, как уничтожают российских кафиров и параллельно продолжают на полигонах улучшать свои умения по этому необходимому для страны делу.