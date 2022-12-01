В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение

Священников УПЦ МП можно было бы обменять на украинских воинов, если бы такое предложение поступило.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает ГУР.

Юсов рассказал, что россиян при обменах больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий.

Отвечая на вопрос, могут ли коллаборанты из УПЦ МП в случае, если их вину докажут стать частью обменного фонда, Юсов отметил, что это возможно.

«На примере большого обмена и судьбы Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать самые креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – формальные и неформальные, публичные и непубличные, открытые и закрытые – Украина будет точно использовать», – отметил представитель Главного управления разведки.

По его словам, с начала полномасштабной войны удалось обменять 1286 украинских воинов.

Юсов напомнил, что в последнее время обмены происходят с достаточно высокой интенсивностью. На прошлой неделе в течение четырех дней состоялись три обмена – почти 100 украинцев вернулись домой из вражеского плена.

Напомним, как СБУ рассказали о результатах обысков в Киево-Печерской лавре.

Также во время обыска УПЦ МП на Буковине СБУ обнаружила российские методички, гражданство рф у руководства и документы оккупантов.