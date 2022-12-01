Украина вернула из российского плена еще 50 военнослужащих

В четверг, 1 декабря, между Украиной и россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 50 украинских защитников.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, домой возвращаются защитники Мариуполя и «Азовстали», а также находившиеся в колонии в Еленовки военные. При этом из плена освободили раненых солдат, участвовавших в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

«Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома», - добавил Ермак.

В Координационном штабе по военнопленным уточнили информацию о составе возвращенных украинцев.

Также появились еще фото освобожденных из плена.

Напомним, еще двое военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вернулись из вражеского плена в рамках состоявшегося 26 ноября обмена военнопленными.