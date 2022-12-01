Украинским военным разрешили брать отпуск во время военного положения

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Об этом сообщил народный депутат партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Рада приняла в целом законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения», - написал Железняк.

За соответствующий проект проголосовали 269 депутатов.

Согласно законодательной инициативе, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться:

- часть ежегодного основного отпуска, - отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

При это часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Напомним, что ранее пассажиры поезда выгнали ночевать в тамбур бойца ВСУ, потому что тот «плохо пах».