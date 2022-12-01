Сенкевич дополнил список адресов, где николаевцы смогут зарядить телефоны в случае отключения электроэнергии

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал дополнительные адреса, где в случае отключения электроэнергии жители города смогут подзарядить мобильные телефоны.
Об этом Сенкевич написал в своем Telegram.
По словам мера, эти адреса николаевского бизнеса, который «делает все, чтобы в самые темные времена мы держались и были на связи».
Заводской район:
- «Новая почта»:
Отделение №9, ул. Г.Карпенко, 2/2
Отделение №29, ул. Декабристов, 31/1
Отделение №31, ул. Бузника, 14/3.
- «Таврия В»:
ул. Лазурно, 17
ул. Курортная, 9
ул. Малая Морская, 108/5.
-«АТБ-Маркет», ул. Г.Карпенко, 2Д
- Гастроном, ул. Новосельская, 9А
- Бар «Ковбой», ул. Лазурная, 1/7
- АЗК «ОККО», ул. Г.Карпенко, 53Г
- АЗК «WOG”, ул. Чкалова, 23/1
- ФОП Смолькина, мкрн Большая Корениха, ул. Фармаковского, 22
- ФОП Кристенко, мкрн Большая Корениха, ул. Очаковская, 3
- ФОП Ткаченко, мкрн Малая Корениха, ул. Скаржинского, 8А
Ингульский район:
- «АТБ-Маркет»:
ул. Космонавтов, 76/1
ул. Космонавтов, 142/1
- АЗК «WOG»:
ул. 10 Слободская, 7
Херсонское шоссе, 50Б.
- Центр обслуживания клиентов «Город для людей – Николаев», просп. Мира, 14.
- Магазин «Копейка», ул. 6 Слободская, 48Б. (8:00 – 20:00)
- «Сильпо», просп. Центральный, 259.
- Магазин «Днепр-М»:
ул. Чкалова, 213В
ул. Пограничная, 248А (8:00 – 18:00).
- «Новая Почта»:
Отделение №42, ул. Чкалова, 215Б (8:00 – 18:00)
Отделение №20, просп. Богоявленский, 26/2 (8:00 – 20:00).
- ТАСкомбанк, ул. Пограничная, 248 (9:00 – 18:00)
- «МИДА», просп. Богоявленский, 33/1 (8:00 – 22:00)
- «Эпицентр», Херсонское шоссе, 1 (8:00 – 19:00)
Корабельный район:
- «Таврия В»
просп. Корабелов, 20/3
ул. Глинки, 3/2
просп. Богоявленский, 234В (гонка)
- «Эпицентр», просп. Богоявленский, 191А (гонка)
- «Эко-маркет», ул. Океановская, 41
- «АТБ-Маркет»:
просп. Богоявленский, 312Б
просп. Богоявленский, 342/2
Центральный район:
- ROZETKA, просп. Центральный, 171/2
- «ОХОТА», ул. Чкалова, 108Д.
-Магазин «АДАМС», просп. Центральный, 158/3
- «АТБ-Маркет»:
просп. Центральный, 92
просп. Центральный, 154
- «Новая почта»:
Отделение №5, просп. Героев Украины, 77/1
Отделение №10, просп. Центральный, 86/3
Отделение №12, ул. Пушкинская, 33
Отделение №14, просп. Центральный, 159
Отделение №22, просп. Центральный, 135
Отделение №27, ул. Никольская, 17/1
Отделение №32, ул. Чкалова, 108/9
Отделение №44, ул. Соборная, 4А
- АПТЕКА, ул. Веселиновская, 10
-ТОВ «АКТИВГАЗ ЮГ», ул. Одесское шоссе, 92/4