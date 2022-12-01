Сенкевич дополнил список адресов, где николаевцы смогут зарядить телефоны в случае отключения электроэнергии

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал дополнительные адреса, где в случае отключения электроэнергии жители города смогут подзарядить мобильные телефоны.

Об этом Сенкевич написал в своем Telegram.

По словам мера, эти адреса николаевского бизнеса, который «делает все, чтобы в самые темные времена мы держались и были на связи».

Заводской район:

- «Новая почта»: Отделение №9, ул. Г.Карпенко, 2/2

Отделение №29, ул. Декабристов, 31/1

Отделение №31, ул. Бузника, 14/3. - «Таврия В»: ул. Лазурно, 17

ул. Курортная, 9

ул. Малая Морская, 108/5. -«АТБ-Маркет», ул. Г.Карпенко, 2Д - Гастроном, ул. Новосельская, 9А - Бар «Ковбой», ул. Лазурная, 1/7 - АЗК «ОККО», ул. Г.Карпенко, 53Г - АЗК «WOG”, ул. Чкалова, 23/1 - ФОП Смолькина, мкрн Большая Корениха, ул. Фармаковского, 22 - ФОП Кристенко, мкрн Большая Корениха, ул. Очаковская, 3 - ФОП Ткаченко, мкрн Малая Корениха, ул. Скаржинского, 8А

Ингульский район:

- «АТБ-Маркет»:

ул. Космонавтов, 76/1

ул. Космонавтов, 142/1 - АЗК «WOG»:

ул. 10 Слободская, 7

Херсонское шоссе, 50Б. - Центр обслуживания клиентов «Город для людей – Николаев», просп. Мира, 14. - Магазин «Копейка», ул. 6 Слободская, 48Б. (8:00 – 20:00) - «Сильпо», просп. Центральный, 259. - Магазин «Днепр-М»:

ул. Чкалова, 213В

ул. Пограничная, 248А (8:00 – 18:00). - «Новая Почта»: Отделение №42, ул. Чкалова, 215Б (8:00 – 18:00)

Отделение №20, просп. Богоявленский, 26/2 (8:00 – 20:00). - ТАСкомбанк, ул. Пограничная, 248 (9:00 – 18:00) - «МИДА», просп. Богоявленский, 33/1 (8:00 – 22:00) - «Эпицентр», Херсонское шоссе, 1 (8:00 – 19:00)

Корабельный район:

- «Таврия В»

просп. Корабелов, 20/3

ул. Глинки, 3/2

просп. Богоявленский, 234В (гонка) - «Эпицентр», просп. Богоявленский, 191А (гонка)

- «Эко-маркет», ул. Океановская, 41 - «АТБ-Маркет»:

просп. Богоявленский, 312Б

просп. Богоявленский, 342/2

Центральный район: