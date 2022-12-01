В Киев приехал автор передачи «Выжить любой ценой» Беар Гриллс - он встретился с Зеленским

В четверг, 1 декабря, Владимир Зеленский встретился и прогулялся по Киеву с известным британским путешественником и ведущим программы канала Discovery «Выжить любой ценой» Беаром Гриллсом

Об этом Гриллс и Зеленский сообщили в своих социальных сетях.

На этой неделе путешественник прибыл в Украину. Его заметили на одной из автозаправочных станций. На АЗС Беара Гриллса сопровождала съемочная группа.

«Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей, спасибо за этот визит в Украину», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram.

Зеленский и Гриллс прогулялись по столице а также посетили один из «Пунктов несокрушимости».

Свой визит прокомментировал и сам путешественник. Он отметил, что для него честь прибыть в Украину и лично пообщаться с Владимиром Зеленским.

«Это был опыт для меня, как никто другой. Поскольку страна приближается к зиме, и ее инфраструктура подвергается атаке, выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой. Благодаря этой специальной программе мир увидит сторону президента Зеленского, которую никогда раньше не показывали. То, что я хотел спросить, это то, как он справляется с этим... Я получил гораздо больше. Программа выйдет скоро. Спасибо за гостеприимство в столь тяжелое время. Держись», — написал Беар Гриллс.

Напомним, как в Киев с визитом прибыли премьер-министры Польши и Бельгии.