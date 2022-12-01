Замазеева рассказала, что Норвегия поможет с открытием еще одного центра для эвакуированных людей

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что эвакуационный центр «Убежище своим» продолжает принимать людей из Херсона, обеспечивая комплексное убежище для всех нуждающихся. Также продолжается работа по открытию дополнительного центра.

Об этом она написала в Facebook.

«Наши Герои из ВСУ освободили Херсон, однако российские оккупанты не оставляют стремления испортить жизнь жителям украинского города. Постоянные обстрелы и, как следствие, разрушены человеческие судьбы, дома и инфраструктура», - написала она.

Анна Замазеева добавила, что для нового центра временного пребывания уже нашли помещение и занимаются его обустройством.

«Помочь нам в этом хотят друзья из Норвегии – Norway Refugees Council. Обсудили с ними нашу систему эвакуации всеми возможными способами. Команда NRC откровенно увлеклась историями поездок наших водителей и уже думает о том, как помочь команде «Светлые дела» в этом направлении», - сообщила Замазеева.