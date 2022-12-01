«Укрпочта» выпустит марку ко Дню ВСУ «Оружие Победы»

«Укрпочта» выпустит новую марку «Оружие Победы» ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается в нашей стране ежегодно 6 декабря.

Об этом сообщает генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.

Выпуск является благотворительным, а стоимость марочного листа - 90 гривен, из которых 18 гривен - благотворительный взнос, который будет использован на нужды ВСУ.

Тираж листа только 200 тысяч экземпляров.

На изображениях, которые вы сможете увидеть, образцы военного отечественного и зарубежного вооружения: «Ольха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелин», «M142 Хаймарс».

Он также подчеркнул, что предзаказ новой марки «Оружие Победы» можно сделать уже сегодня в онлайн магазине «Укрпочты».

Напомним, Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященную освобождению Херсона.