У россии нет шансов погрузить Украину во тьму, - глава ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что несмотря на регулярные обстрелы критической инфраструктуры, у российских оккупантов нет шансов добиться своей цели и погрузить Украину в темноту.

Об этом Тимченко сказал во время выступления на Киевском форуме безопасности.

«Мы более чем уверены, особенно после атаки, которая была на прошлой неделе, что у россии нет шансов на то, чтобы погрузить Украину во тьму», - сказал он.

По словам Тимченко, ни одна энергосистема в мире, которая по размерам совпадает с украинским, никогда не испытывала таких повреждений, которые получила энергосистема Украины на прошлой неделе.

Он также добавил, что после обстрелов в некоторых регионах энергетикам удалось возобновить электроснабжение через несколько часов, а в некоторых - через несколько дней.

«Мы знаем как справляться с этими сложными ситуациями. Пользуемся своей технической креативностью, чтобы соединять разные части энергосистемы», - подытожил глава ДТЭК.

Известно, что в результате многочисленных воздушных обстрелов российские оккупанты повредили практически все ТЭС и большие ГЭС в Украине.

Напомним, как после очередного обстрела критической инфраструктуры, Зеленский выступил на Совбезе ООН и призвал осудить энергетический террор российской федерации.