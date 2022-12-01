В Литве сотрудника российского посольства объявили персоной нон грата

Сотрудник посольства россии в Литве объявлен персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МИД.

Как отмечается, представитель посольства россии в Литве был вызван в МИД, где ему вручили ноту, в которой сотрудник российского диппредставительства объявлен нежелательным лицом «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Ему приказано покинуть Литву в течение пяти дней.

Напомним, как власти Черногории задержали десятки граждан россии по подозрению в шпионаже.