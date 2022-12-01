Все 30 стран НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все 30 стран-членов НАТО соглашаются с необходимостью вступления Украины в Альянс.

Об этом министр заявила в выступлении на Киевском форуме по безопасности, передает «ЕП».

«У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе... Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты. Важно, что это решение не является повторением вывода Бухарестского саммита 2008 года. Это новый мощный сигнал, и очень важно, что он показывает: никто не боится давления рф», - заявила Ольга Стефанишина.

Вице-премьер сказала также, что в НАТО собираются с помощью политических инструментов оказывать давление на Венгрию, которая из-за вопроса нацменьшинств блокирует участие Украины в политических встречах союзников.

Напомним, как ранее Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина на пути в НАТО находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия.