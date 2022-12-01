Парламент Чехии окончательно одобрил учения украинских военных на территории страны

В четверг, 1 декабря, Верхняя палата парламента Чехии, Сенат, одобрила подготовку украинских военнослужащих на территории государства.

Об этом сообщает Radio Prague International, передает «ЕП».

Согласно принятому решению, до четырех тысяч украинских военнослужащих смогут пройти подготовку в Чехии в 2023 году.

По предварительной информации, подготовка бойцов в Чехии будет проходить на полигоне Либавы, к ней будут привлекаться механизированные подразделения и особенные специальности.

Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должны состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.

Также чешский Сенат поддержал направление чешских военнослужащих для тренировки украинцев в других странах ЕС. Чехия сможет направить до 55 военнослужащих для участия в миссии ЕС по тренировке украинских военных.

Напомним, что ранее ВСУ провели учения по отражению нападения из беларуси.