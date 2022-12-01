На Николаевщине возобновили реконструкцию Троицкого моста

В четверг, 1 декабря, для обеспечения движение транспорта дорожные работники приступили к активному ремонту мостового перехода в Николаевской области.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
На данный момент на объекте осуществляется комплекс строительных работ. В частности, работники устраивают основу дорожной одежды, переходные плиты и водоотводные лотки.
В пресс-службе подчеркнули, что трасса Н-24 Благовещенское – Николаев – стратегически важная транспортный узел Николаевщины, пересекающая крупнейшие города области, а восстановление моста очень важно для населения.
Ввод мостового перехода и подходов к нему в эксплуатацию запланирован Службой автомобильных дорог в Николаевской области уже в следующем году.
Известно, что реконструкция моста стартовала в апреле 2021 года по программе Президента Владимира Зеленского «Велике будівництво».
Напомним, что ранее оккупанты полностью разрушили мост на трассе между Херсоном и Николаевом – сейчас там обустраивают временные объезды.