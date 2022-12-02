В Украине за унижение и травлю на работе будут наказывать штрафами

В Верховной Раде поддержали закон №5749, предусматривающий административную ответственность за мобинг (травля и унижение сотрудников на рабочем месте).

Об этом сообщает Укринформ.

За принятие во втором чтении проекта «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по противодействию нарушению прав в сфере труда» (№5749) проголосовали 290 народных депутатов, передает Укринформ.

Законом устанавливается административная ответственность за систематическое применение разных форм мобинга к работнику.

В частности, за травлю, совершенное впервые, предусмотрен штраф от 1700 до 2550 грн или 20-40 часов общественных работ. За мобинг, совершенный повторно в течение года или группой лиц - штраф от 3400 до 5100 грн или 40-60 часов работ.