Елена Зеленская встретилась с Королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Во время визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королем Чарльзом ІІІ.

Об этом сообщает на сайте Офиса Президента.

Вместе они посетили Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого с августа 2022 года работает Ukrainian Welcome Centre – основанный вместе с Союзом украинцев центр помощи гражданам Украины, которые временно покинули родину из-за российской агрессии.

«Уже не впервые Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше – в Румынии. Во время каждой встречи чувствую, как крепнет британская поддержка, а вместе с ней – и дружба наших стран», – отметила супруга Президента.

В Ukrainian Welcome Centre Елена Зеленская и Чарльз ІІІ пообщались с представителями украинской общины и временными переселенцами, а также с британскими семьями, принявшими украинцев. Первая леди подчеркнула, что во время всех поездок встречается с соотечественниками, вынужденными покинуть родину из-за военной агрессии, узнает об условиях их пребывания и потребностях, которые у них возникают в новой стране.

«С тех пор, как россия перешла к тактике энергетического террора, мы понимаем, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блекаута», – сказала она.

Елена Зеленская также посетила London School of Economics и встретилась со студентами нескольких местных вузов – молодежью из Великобритании, Франции, других стран, а также с украинскими студентами, которые получают высшее образование в Лондоне.

Во время встречи она рассказала о борьбе Украины с российскими захватчиками и испытаниях, через которые проходят граждане, а также отметила, что украинским студентам сейчас приходится ежедневно бороться за право на знания, учиться в бомбоубежищах и в условиях отключения электроэнергии из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.