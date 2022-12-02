Елена Зеленская встретилась с Королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Во время визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королем Чарльзом ІІІ.
Об этом сообщает на сайте Офиса Президента.
Вместе они посетили Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого с августа 2022 года работает Ukrainian Welcome Centre – основанный вместе с Союзом украинцев центр помощи гражданам Украины, которые временно покинули родину из-за российской агрессии.
«Уже не впервые Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше – в Румынии. Во время каждой встречи чувствую, как крепнет британская поддержка, а вместе с ней – и дружба наших стран», – отметила супруга Президента.
В Ukrainian Welcome Centre Елена Зеленская и Чарльз ІІІ пообщались с представителями украинской общины и временными переселенцами, а также с британскими семьями, принявшими украинцев. Первая леди подчеркнула, что во время всех поездок встречается с соотечественниками, вынужденными покинуть родину из-за военной агрессии, узнает об условиях их пребывания и потребностях, которые у них возникают в новой стране.
«С тех пор, как россия перешла к тактике энергетического террора, мы понимаем, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блекаута», – сказала она.
Елена Зеленская также посетила London School of Economics и встретилась со студентами нескольких местных вузов – молодежью из Великобритании, Франции, других стран, а также с украинскими студентами, которые получают высшее образование в Лондоне.
Во время встречи она рассказала о борьбе Украины с российскими захватчиками и испытаниях, через которые проходят граждане, а также отметила, что украинским студентам сейчас приходится ежедневно бороться за право на знания, учиться в бомбоубежищах и в условиях отключения электроэнергии из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.
«От молодежи – украинской, британской, мировой – зависит, как мы будем жить через пять, десять, двадцать лет. Она будет определять, по какому пути пойдут наши страны, будет вокруг мир или хаос. Будут ли нарушать права человека, как это делает сейчас россия, или, наоборот, удастся унять любого агрессора. Мы в Украине знаем, как это тяжело – жить в учебнике истории. И вместе с тем это возможность собственноручно вписать туда человечность, поддержку и ценность человеческой жизни», – подчеркнула первая леди во время выступления.