Зеленский ответил на призыв демобилизовать отслуживших один год военных

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой предлагается демобилизовать по желанию уже отслуживших год мобилизованных военнослужащих.

Ответ опубликован на странице петиции на сайте президента.

Автор петиции предлагал ограничить срок мобилизации для каждого человека, а также гарантировать отсрочку от последующей мобилизации отслужившим.

«Ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальному напряжению между служившими и служащими с одной стороны — и теми, кто не служил и не служит, с другой», — отметил автор петиции Антон. Водяной.

Зеленский ответил, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, увольняются с военной службы во время военного положения по основаниям, определенным статьей 26 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В частности, по возрасту, по состоянию здоровья, в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным законом уважительным причинам.

«Итак, в условиях действия правового режима военного положения освобождение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено» , — резюмировал президент.

В то же время Зеленский отметил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать этот вопрос и проинформировать автора петиции о результатах.

Как известно, Верховная Рада одобрила в целом законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Этот законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.