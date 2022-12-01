СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с россией

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым инициируется запрет связанных с Россией религиозных организаций.

Об этом говорится в указе №820/2022 от 1 декабря 2022 президента Украины Владимира Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в документе.

В соответствии с решением СНБО, Кабинет Министров Украины должен внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в российской федерации религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины связи с вступлением в Совет Европы.