Никому не позволим построить империю внутри украинской души: Зеленский рассказал о шагах по запрету религиозных организаций, связанных с россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали того, каким образом будут на уровне государства решать вопросы деятельности религиозных организаций, имеющих центр влияния в россии.

Пять основных шагов Зеленский объявил при обращении к нации.

«Итак, первое. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Второе. Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости – принять предусмотренные законом меры.

Третье. Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Четвертый. Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре.

И пятое. Нуждаемся в повышении статуса и усилении возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства. Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость», – сказал Президент.