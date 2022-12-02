На Николаевщине продолжили ремонт дорог на освобожденных территориях

В Николаевской области начали ремонтировать дороги на освобожденных территориях и в местах, где продолжались активные боевые действия.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

Сейчас дорожные работники обустраивают три участка автомобильной дороги Р-81 Казанка – Снигиревка – P-47.

На участке дороги от пгт Березнеговатое до Снигиревки устраивают покрытие из щебеночно-песчаной смеси. В селе Пришиб работы уже завершены.

Также между Снигиревкой и селом Баратовка продолжаются подготовительные работы по устройству временной объездной дороги возле разрушенного моста.

На отрезке пути вблизи пгт Березнеговатое тоже восстанавливают проезд возле разрушенного моста. На объекте уже произведен монтаж водопропускной трубы и насыпь земляного полотна. В настоящее время работники прокладывают дорожное покрытие и устанавливают дорожные знаки.

Кроме того, Служба автомобильных дорог в Николаевской области возобновила работы по реконструкции Троицкого моста. Пока там устраивают основу дорожной одежды, переходные плиты и водоотводные лотки.

Ким отметил, что трасса Н-24 Благовещенское – Николаев – стратегически важная транспортная артерия Николаевщины, пересекающая крупнейшие города области.