В Снигиревке «Николаевоблэнерго» планирует проводить пробные пуски электросети

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что в пятницу, 2 декабря, «Николаевоблэнерго» планирует проводить пробные пуски электросети.

Об этом он написал в Telegram.

«Просим не нагружать сеть бытовыми приборами большой энергоемкости: обогревателями, электрочайниками. Спасибо работникам Николаевоблэнерго, которые, несмотря на холод и тяжелые погодные условия, работают над восстановлением электротока на Снигиревщине», - написал Кухта.

Стоит отметить, что в четверг, 1 декабря, Снигиревке во время заживления города произошла авария на подземных сетях, сообщил накануне глава Николаевской ОВ Виталий Ким.