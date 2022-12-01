«Физически уже возможно»: Ким о присоединении Николаевщины к «зерновому коридору»

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что порт «Николаев» физически уже готов присоединиться к работе Черноморской зерновой инициативы.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net, комментируя военную ситуацию на Кинбурнской косе.

– Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской громаде. И через этот пролив есть прямой заход в морские порты Николаевщины. То есть это позволит сделать невозможным обстрелы легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые будут потенциально проходить зерновым коридором, – сказал он.

Деокупация Кинбурнской косы позволит Украине возобновить работу не только Николаевского порта, но и Новоодесского и Вознесенского, а также терминалов зерновой компании «Нибулон», расположенных выше по реке Южный Буг.

– Физически [экспортировать зерно из Николаева] уже возможно. <...> Но это решение высшего руководства. И переговоров. Потому что, прежде всего, они должны юридически присоединиться к этому коридору, – сказал Ким.

До войны через Николаев экспортировали треть украинского зерна, но из-за близости к линии фронта его портовая инфраструктура не была включена в «зерновой коридор».

Напомним, что в ООН надеются на включение в «зерновой коридор» порта в Николаеве.