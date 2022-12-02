Google дал $2 миллиона на цифровое образование для украинцев

Google предоставила Украине два миллиона долларов на цифровое образование и 50 тысяч лицензий Google Workspace.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

«Google.org предоставляет грант в размере 2 миллионов долларов США и поддержку Google.org Fellowship на развитие цифрового образования в Украине. Эти средства будут направлены на обучение украинцев и повышение цифровой грамотности, в частности, с помощью платформы Дія. Цифрова освіта. Еще компания предоставит 50 тысяч лицензий Google Workspace для правительства Украины. Это предоставит органам власти защиту и безопасность данных, учитывая постоянные киберугрозы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект должен помочь решить вопрос безработицы среди вынужденных переселенцев и внести вклад в экономическое возрождение Украины.

Google также будет способствовать развитию национального проекта «Дія.Цифрова освіта», привлекая к технологическим и коммуникационным трансформациям в нем специалистов программы Google.org Fellowship.

Напомним, что в Украине на платформе Google запустили онлайн-хаб с образовательными курсами .