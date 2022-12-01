СМИ: Совет нацбезопасности ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

Об этом сообщает «УП».

Кроме Новинского и митрополита Павла (Лебедя) санкции были введены против еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно из оккупированных россией территорий.

Известно, что 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в рф.

Павел (Лебедь) Вадим Новинский.

Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после «рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины».

Издание отмечает, что список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать впоследствии.

Ранее сообщалось, что СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с россией.