В Снигиревке первые объекты начали подключать к энергосети

В деоккупированный город Снигиревка подали электричество, первые объекты критической инфраструктуры в городе уже начали подключать к сети.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

«Это казалось нереальным, но совместными усилиями МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! Первые объекты Снигиревки уже с электропитанием! 6 бригад, которые за последние 2 недели практически круглосуточно находились на деоккупированных территориях с одной целью – возобновить электроснабжение. Первая веха достигнута – электроэнергию уже начали подавать на местные объекты критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.