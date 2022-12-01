В Латвии в эфире телеканала «Дождь» ведущий назвал армию рф «нашей» и показал карту, где Крым обозначили частью россии

Российский телеканал «Дождь», редакция которого находится в Латвии прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым, который в прямом эфире назвал российскую армию «нашей». После инцидента телеканалу оштрафовали на 10 тысяч евро.

Об этом сообщила ведущая «Дождя» Екатерина Котрикадзе и председатель NEPLP Иварс Аболиньш, передает The Insider.

Штраф был назначен из-за того, что телеканал обозначил оккупированный Крым как часть россии и назвал российскую армию «нашей армией».

После эфира главный редактор Тихон Дзядко опубликовал пост, в котором принес извинения за некорректные формулировки в эфире «Дождя». Однако речь шла не о Крыме и не о «нашей армии», а о произнесенной ведущим Алексеем Коростелевым в эфире фразой: «Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

«В связи с этим важно отметить следующее: телеканал «Дождя» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в российской федерации», - написал Дзядько.

По словам главного редактора телеканала, было принято решение удалить фразу из повторов и из записи эфира.

Позже в эфире «Дождя» сообщили, что канал прекращает сотрудничество с ведущим.

«Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно возможным», — сообщила Котрикадзе.

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала. Это дело — второе нарушение «Дождя» за последние месяцы.

Напомним, как московский суд оштрафовал на 2 миллиона рублей «Википедию» за отказ удалить статью о войне в Украине.