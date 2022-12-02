ПЦУ юридически внесла в свой состав Киево-Печерскую лавру

Киево-Печерскую Лавру, которой пользуется УПЦ Московского патриархата, официально зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

«1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской православной Церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)», - говорится в сообщении.

ПЦУ отмечает, что «в целях восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату» священный синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 года (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной церкви религиозной организации – мужского «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».

Тогда же синод поручил митрополиту ПЦУ Эпифанию обратиться в Кабинет министров с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а некоторые помещения – для монастырской деятельности.

«Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением синода блаженнейший митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо», - заявили в ВЦУ.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.

Также СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с россией.