Стала известна дальнейшая судьба скандального памятника Екатерине II в Одессе. Статую императрицы, которая уничтожила Запорожскую Сечь и окончательно утвердила крепостное право на украинских землях, планируют временно разместить на территории Одесского художественного музея.

Об этом сообщает «Суспільне».

По словам сотрудника музея Кирилла Липатова, постамент со скульптурой Екатерины II будут храниться закрытым на территории музея, а другие фигуры ансамбля – Хосе де Рибаса, Франца де Волана, Григория Потемкина и Платона Зубова будут хранить в фондах.

Решение о демонтаже двух имперских монументов – скульптуры Екатерины II и Суворова Одесский городской совет поддержал 30 ноября.

Впоследствии монумент может снова «переехать», поскольку мэр Одессы Труханов озвучил планы по созданию в городе парка имперского прошлого.

Как известно, ансамбль «Учредителям города Одессы» с памятником Екатерине II и ее сподвижникам – Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину и Платону Зубову расположен на Екатерининской площади в Одессе. Сооружен в 1900 году. Авторами стали: архитектор Юрий Дмитренко, скульптор Михаил Попов с участием скульптора Бориса Эдуардса. В 1920 году монумент снесен как антисоветский.

Возобновили ансамбль в 2007 году. От старой памятки сохранился ряд фрагментов – фигуры основателей Одессы, гранитная колонна постамента, части фигуры самой Екатерины, в частности, бюст. В процессе воспроизведения был изготовлен заново фундамент, постамент из красного мрамора и скульптура императрицы Екатерины II. Сохранившиеся элементы фигуры императрицы и постамент от первого памятника остались в одесском краеведческом музее.