К отправке готовится третье судно от Украины с гуманитарным грузом пшеницы в Африку, - Мининфраструктуры

Третье судно для погрузки 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Сомали зашло в порт Одессы и пришвартовалось для погрузки.

Об этом сообщает Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Балкер Neva – это третье по счету судно в рамках программы Grain from Ukraine, начатой Украиной в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН. Ее цель – помощь бедным странам в борьбе с голодом.

Второе судно, BC Callisto, сегодня завершает в порту Черноморскую загрузку 30 тысяч тонн пшеницы, которые будут отправлены в Эфиопию. Ожидаем, что порты до конца весны примут более 60 судов, которые доставят пшеницу для беднейших стран.

Украина системно выполняет свои обязательства в рамках «Зерновой инициативы» и продолжает работать над развитием программы Grain from Ukraine. Мы благодарны странам-участникам проекта и уверены, что совместными усилиями сможем не только бороться с мировым голодом, но и сохранить по Украине статус ключевого экспортера агропродукции», – заявил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Напомним, что в ООН надеются на включение в «зерновой коридор» порта в Николаеве.