Кабмин предложит Раде разрешить изымать из охранного реестра советские и имперские памятники

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект, устанавливающий правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объектов культурного наследия, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, являющееся инициатором документа, правительство одобрило его на заседании 2 декабря. Он предусматривает соответствующие изменения в закон об охране культурного наследия.

«Изменения в законодательство нужны, чтобы усилить позиционирование Украины в новом геополитическом контексте как центра демократии и свободы», - заявили в ведомстве.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 13, 15 указанного закона и дополнение его новой статьей 151 путем расширения памятников, не подлежащих внесению в Реестр объектов культурного наследия, и дополнением критериями отнесения объектов культурного наследия к символам русского имперского или советского тоталитарной политики

Напомним, в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В результате уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, «памятник чекистам»). В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен.

Известно, что этот памятник планировалось снести с 2016 года в рамках декоммунизации. Недавно вокруг него возник конфликт между сторонниками сноса и ветеранами МВД. Ночью 16 октября его разрисовали надписями «чекисты». В результате взрыва памятник полностью уничтожен.