Ученые института сварки в свободное время производят тепловые печи для ВСУ

Ученые Института электросварки им. Е.А. Патона на волонтерских началах для фронта производят тепловые печи.

Об этом сообщили на фейсбук-странице института, пишет ШоТам.

Отмечается, что в команде энтузиастов более 10 работников Института.

Ежедневно они работают по 4-5 часов в свободное от работы время, используют оборудование, имеющееся в Институте.

Дополнительно оборудование предоставил и Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е. О. Патона.

Рассказывается, что из-за отключения света ученые-сварщики работают уже с шести утра.

Первые 9 буржуек они сделали из старых материалов и буквально всего, что было под рукой. Далее с материалами для буржуек помогли волонтеры. Также более 70 тыс. грн. на материалы собрали сотрудники Института электросварки им. Е.А. Патона.