Астрофизики во главе с украинкой открыли самый молодой газовый гигант за всю историю наблюдений космоса

Экзопланета, находящаяся примерно в 310 световых годах от Земли, получила название HD 114082b.

Об этом сообщает Институт Макса Планка, где сейчас работает международная группа исследователей под руководством украинской астрофизикины Ольги Захожай, открывшей самый молодой газовый гигант за всю историю наблюдений.

Размер экзопланеты примерно как у Юпитера, который является самой большой планетой Солнечной системы, но ее масса примерно в 8 раз больше. Интересной ее делает также ее возраст, составляющий всего 15 млн лет, и плотность, примерно в 2-3 раза больше, чем предполагают современные модели. Один год на HD 114 082 b длится 110 дней.

«Полученная средняя плотность этой газовой планеты вдвое больше, чем у Земли, что действительно удивительно. В конце концов, Земля – каменистая планета с железо-никелевым ядром, а не из водорода и гелия – самых легких элементов во Вселенной, из которых почти полностью состоит Юпитер», – говорится в статье.

Это открытие поможет астрофизикам уточнить свои модели и теории формирования газовых гигантов в целом.

«HD 114082 b на данный момент является самым молодым известным газовым гигантом с установленной массой и радиусом», - сообщает Ольга Захожай.

Ранее ученые обнаружили обломки древних планет, которые вращались вокруг двух звезд, которые теперь превратились в очень необычных белых карликов.