ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Россияне снова ударили по Херсону, город остался без электричества

Уже 283-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 декабря, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 3 декабря.

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01:15 На оккупированной части области был взорван большой склад боеприпасов.

«Детонация боекомплекта как следствие опрометчивого курения на противоположном берегу», – написал в Telegram глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

«Спасибо Силам обороны Украины!», - добавил Евтушенко.

2 декабря украинские бойцы установили точное месторасположение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в оккупированных Пологах (Запорожская область) и благодаря артиллерийскому подразделению уничтожили его. ВСУ нанесли удар по позициям россиян неподалеку от села Терпиння в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

00:45 Российские войска в ночь на 3 декабря обстреляли Херсон, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением, сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Российские захватчики обстреляли Херсон – повреждены электросети. Город снова остался без света», – написал он.

Янушевич отметил, что энергетики приступили к ремонтным работам.

00:25 Во временно оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество захоронений на главном городском кладбище.

Соответствующие снимки со спутника опубликовала компания Maxar Technologies в Twitter.

Речь идет о могилах именно на кладбище «Старокрымское». Оно расположено на западной окраине города.

В компании опубликовали снимки с 29 марта 2022 года и с 30 ноября. На них заметно, как увеличились масштабы захоронений.

Главный городской метеор (Старокримский) на восточной стороне #Мариупола had had significant expansion of numbers of graves . Satellite images от March 29, 2022 (влево) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

00:15 Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне со своей территории совершили 76 обстрелов территории области.

Оккупанты вели обстрелы Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Белопольской и Краснопольской общин.

Российские военные использовали системы залпового огня, ствольную артиллерию и гранатометы. В Краснопольской общине оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

В результате враждебных действий есть разрушение на складах. Люди не пострадали.