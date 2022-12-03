Дело о завладении более ₴26 миллионов на ремонте Соборной площади, где фигурирует вице-мер Николаева Коренев, начнут рассматривать не раньше весны

Рассмотрение дела о завладении более 26 миллионов гривен при реконструкции площади Соборной, в рамках которой подозреваемым выступает заместитель городского головы Николаева Александра Сенкевича Сергей Коренев, состоится не раньше конца весны следующего года, так как следственный судья дал время стороне защиты изучать содержание обвинения и доказательства до 3 мая 2023-го года.

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда.

Судебное заседание прошло в середине ноября. Суд рассматривал ходатайство детектива НАБУ по установлению сроков для изучения стороной защиты результатов расследования. В частности, детектив просил установить срок для ознакомления с материалами досудебного расследования до 17 февраля 2023 года.

В свою очередь сторона защиты настаивала на том, что, учитывая, что и подозреваемые, и защитники заняты в обороне Украины, для ознакомления с документами требуется больше времени.

«К тому же стоит внимания то, что часть подозреваемых и их защитников проживают в Николаеве, что в свою очередь затрудняет их выезд с места проживания в НАБУ в г. Киев, учитывая военное положение в стране и удаленность от местонахождения НАБУ. В то же время детективом не принято во внимание то, что подозреваемые и защитники принимают участие в защите государства в качестве добровольцев территориальной обороны и занимаются волонтерской деятельностью, так в частности защитники подозреваемой ОСОБА_3 : ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , содействием в охране общественного порядка. А защитники ЛИЦО_1 - ЛИЦО_31., ЛИЦО_32 и адвокат ЛИЦО_33. который является защитником подозреваемых ЛИЦО_6, ЛИЦО_7 и ЛИЦО_5 являются военнообязанными в связи с чем они причислены к прохождению военной службы в рядах ВСУ», - говорится в тексте постановления.

Отдельно речь идет о Сергее Кореневе, которого сторона защиты указывает в качестве координатора ликвидации последствий обстрелов Николаева.

«Кроме того, подозреваемый ОСОБА_1 (Сергей Коренев, - ПН) полностью задействован в деятельности, которая касается ликвидации последствий техногенного и военного характера в г. Николаев , связанных с войной россии против Украины, в частности осуществляет непосредственную координацию проведения аварийно-спасательных работ и других безотлагательных работ по ликвидации последствий », - говорится в тексте.

«В то же время защитники подозреваемого ОСОБА_9 - адвокаты ОСОБА_28 и ОСОБА_13 привлечены к выполнению задач территориальной обороны. При этом у них нет возможности и времени ознакомиться с материалами досудебного расследования. Защитники отмечали, что все заняты в защите государства, поэтому нет времени для ознакомления с материалами уголовного производства. А потому такое ходатайство детектива как и ознакомление с материалами неуместно сейчас, поскольку есть первоочередные задачи как защита Государства», - говорится в судебном документе.

Защитники отметили, что систематически появляются в НАБУ по возможности и знакомятся с материалами, поэтому промедление отсутствует, отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства детектива. Сторона защиты настаивала, что указанные материалы необходимо изучить и проанализировать, что занимает огромный объем времени, « а три месяца просящих установить для стороны защиты детектив является недостаточным сроком для ознакомления и изучения материалов данного уголовного производства».

В результате судья принял решение удовлетворить ходатайство детектива НАБУ частично и дал время подозреваемым и стороне защиты ознакомиться с обвинением до 03 мая 2023 года.

«Следственный судья учитывает доводы стороны защиты, промежуток времени в течение которого предоставлен доступ стороне защиты к материалам досудебного расследования, значительный объем материалов, необходимости обработки имеющейся информации и сложность материалов уголовного производства, осуществление адвокатами защиты интересов других лиц, за пределами данного уголовного производства, удаленность мест проживания защитников и подозреваемых от помещений НАБУ, где осуществляется ознакомление с материалами, а также их участие в обороне Государства, осуществление волонтерской деятельности, ситуация в Украине, массированные ракетные обстрелы всей территории Украины и ежедневные сигналы «воздушная тревога» и с учетом разумного времени для изучения материалов, считает необходимым установить стороне защиты срок на ознакомление с материалами досудебного расследования в уголовном производстве № 12019150000000274 от 07.06.2019 до 03 мая 2023 года включительно, который, по мнению следственного судьи, будет достаточен для реализации стороной ту своих прав и законных интересов, предусмотренных законом», - говорится в определении.

Стоит отметить, что подозреваемый Коренев был назначен главой рабочей группы по восстановлению Николаева. Также он является руководителем работ по восстановлению водоснабжения.

В другом распоряжении Сенкевича, Коренев неоднократно был включен в делегацию в Германию, которая должна была забрать из города Дортмунд гуманитарную помощь.

Напомним, что Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены на 9 сентября 2019 года. Как известно, общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год сначала депутаты запланировали всего 35 миллионов гривен. С сентября 2019 недостроенную Соборную площадь активно эксплуатируют, за что инспекторы управления ГАСК оштрафовали ДЖКХ на 1 миллион 800 тысяч гривен. На май 2020 года ДЖКХ Николаева не заплатил ₴ 1,8 миллиона штрафа за эксплуатацию недостроенной Соборной площади и теперь судится с ГАСКом.

Мэр Николаева назвал штраф за эксплуатацию недостроенной Соборной площади политическим и никчемным, поэтому его обжалуют в суде.

Как известно, утром 19 апреля в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета пришли сотрудники НАБУ для проведения следственных действий. По информации «Преступности.НЕТ» обыски производятся не только в здании ДЖКХ, но и по месту жительства вероятных фигурантов дела. Позже в НАБУ подтвердили, что проводят обыски в ДЖКХ Николаева по делу о возможном хищении ₴ 14 миллионов на реконструкции Соборной площади .

В августе прошлого года Сергея Коренева задержали на украинской границе , когда он, по его словам при избрании меры пресечения, направлялся на отдых за границу. В настоящее время он вместе с группой лиц подозревается в присвоении 26 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади.