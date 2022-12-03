«1331 уже свободен. Но мы должны вернуть всех наших героев»: Зеленский наградил освобожденных из плена военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с украинскими защитниками и защитницами, освобожденными из российского плена, и вручил государственные награды.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Обращаясь к собравшимся военнослужащим, среди которых были офицеры, сержанты, солдаты и матросы, Глава государства подчеркнул, что счастлив видеть их свободными. Он рассказал, что за время полномасштабного вторжения российской федерации удалось освободить из российского плена 1331 украинца.

«Военные и гражданские. Воины нашей армии, ВМС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, терробороновцы. Медики, спасатели, наши волонтеры. Выходцы из всех областей. Люди, прошедшие бои на севере, на востоке, на юге, на Змеином. Мариуполь и "Азовсталь". Оборона Киева и Харькова. Защита Херсона, защита нашего Запорожья. Это люди разных званий, с разными личными историями, но которых мы все равно ждали дома. За которых мы сражались! Все равно боролись за каждого, каждую. Прошедшие через плен, но сохранившие достоинство», – подчеркнул Президент и добавил, что их подвиг должны помнить все украинцы.

Глава государства также отметил тех, кто без устали работал для освобождения украинцев из неволи. Как отметил Владимир Зеленский, это очень сложная работа, которая требует много усилий.

В то же время он акцентировал: количество освобожденных значительно, но Украина помнит о тех, кто до сих пор остается в российских застенках, и будет работать над возвращением их домой.

«1331 уже свободен. Но мы должны вернуть всех наших героев, которые были захвачены врагом, всех, кто депортирован, кто подвергся репрессиям и кого содержат в различных «изоляциях» в россии и во временно оккупированных городах нашего государства», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил всю команду, работающую над освобождением пленников рф: начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрия Усова, и. о. председателя Службы безопасности Василия Малюка, министру внутренних дел Дениса Монастырского, председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и членам Координационного штаба по обращению с пленными.

Президент также отметил важность распространения историй украинцев, переживших российский плен, а также тех, кого до сих пор содержат в россии. По его убеждению, важно рассказывать обществу об их стойкости, героизме и несокрушимости.

«Пока продолжаются бои, пока в окопах гибнут наши герои и пока остается хоть один пленник у врага – эта война не закончилась для меня и, уверен, для каждого из вас», – заявил Президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших за Украину и навсегда оставшихся в истории нашего государства.