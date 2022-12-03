Инспекция МАГАТЭ проверила Пивденноукраинскую АЭС и заявила о расширении присутствия на всех украинских станциях

МАГАТЭ увеличит присутствие международных экспертов на украинских атомных электростанциях в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба агентства.

"МАГАТЭ увеличит свое присутствие на Пивденноукраинской, Чернобыльской, Ровенской и Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гросси, на этой неделе группа экспертов впервые находилась на Пивденноукраинской АЭС и проводила инспекцию в течение нескольких дней, чтобы лучше понять ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью, а также потребности станции.

Во время миссии на ПУАЭС команда МАГАТЭ встретилась с руководством и персоналом станции, провела обход и интервью в сферах ядерной и радиационной безопасности, ядерной безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, а также логистики и связи.

Эксперты МАГАТЭ отметили, что персонал ПУАЭС продолжает эксплуатировать станцию с высоким профессионализмом и в соответствии с проектом и согласно утвержденной лицензии на эксплуатацию, в частности, к эксплуатационным процедурам и ограничениям безопасности, несмотря на очень сложные условия, возникающие в результате вооруженного конфликта. в Украине с многочисленными предупреждениями о воздушном налете.

Напомним, что глава МАГАТЭ сообщил о «важном прогрессе» в вопросе деоккупации ЗАЭС.